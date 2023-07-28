Хищения выявила прокуратура региона. Сверив штатное расписание и банковские счета, они нашли разницу между положенной и фактически выплаченной зарплатой главного бухгалтера школы. За три года он похитил более 76 миллионов тенге. Бухгалтер свою вину признал. Суд приговорил его к семи годам заключения с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на пять лет. Приговор суда не вступил в законную силу.