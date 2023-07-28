№112, №126, №16 и №3 теперь обслуживает ТОО «Алматыэлектротранс», увеличив количество автобусов;

№29р и №47 — «ДуманТранском», увеличив количество автобусов;

№29 — «Экобас»;

№85 — «АвтоАлматранс».

— Со стороны пассажиров была обоснованная критика касательно состояния автобусов, интервала движения и частого схода с линии по техническим причинам. При этом все обязательства акимата по выплате субсидий были выполнены в полном объёме, — говорится в сообщении.

С 24 июля ТОО «Автотрансгаз» прекратило свою деятельность, сообщили в акимате Алматы. Восемь маршрутов передали четырём компания:Летом 2020 года «АвтоТрансГаз» уже планировал уйти с рынка, но вскоре вернул свои маршруты. В этот раз в акимате заявили, что судились с компанией.Суд встал на сторону властей.