Министерство здравоохранение пересмотрит тарифы на медицинские услуги, передаёт агентство «Казинформ». За 2022-2023 годы с учётом повышения заработной платы медицинскому и прочему персоналу в 2022 году средний рост по всем тарифам на медицинские услуги составил 8,5%, в 2023 году – 10,4%. В Минздраве считают, что действующие тарифы в рамках ГОБМП (обязательная, экстренная помощь — прим. автора) и ОСМС не учитывают ежегодный рост расходов на коммунальные услуги, питание, лекарства и расходные материалы.
— В связи с чем, в рамках формирования республиканского бюджета на 2024-2026 годы министерством заявлены дополнительные расходы на индексацию вышеуказанных тарифов на 2023-2027 годы – 477,4 млрд тенге (на 2024 год – 131,9 млрд тенге, на 2025 год – 128,9 млрд тенге, на 2026 год – 186,6 млрд тенге). Повышение тарифов на медицинские услуги влечёт за собой дополнительную нагрузку в условиях лимитированного бюджета. В этой связи, необходимо одобрение выделения дополнительных средств в соответствии с решением республиканской бюджетной комиссии, — уточнили в ведомстве.