— В связи с чем, в рамках формирования республиканского бюджета на 2024-2026 годы министерством заявлены дополнительные расходы на индексацию вышеуказанных тарифов на 2023-2027 годы – 477,4 млрд тенге (на 2024 год – 131,9 млрд тенге, на 2025 год – 128,9 млрд тенге, на 2026 год – 186,6 млрд тенге). Повышение тарифов на медицинские услуги влечёт за собой дополнительную нагрузку в условиях лимитированного бюджета. В этой связи, необходимо одобрение выделения дополнительных средств в соответствии с решением республиканской бюджетной комиссии, — уточнили в ведомстве.
