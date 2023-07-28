У троих пациентов центральной городской клинической больницы Алматы выявили ВИЧ после переливания крови. 14 июня в горздраве заявили, что у обследованных доноров, медработников и контактных лиц инфекцию не выявили. 20 июня Минздрав Казахстана заявил, что в рамках проводимого расследования устанавливается маршрут пациентов. 28 июля в ходе брифинга в РСК стало известно, что в ходе эпидемиологического расследования обследованы 745 человек (доноры, медработники и пациенты). Результаты всех обследований отрицательные.
— Члены комиссии пришли к выводу, что факт инфицирования связан, вероятнее всего, с человеческим фактором. А именно, с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью, — сообщили департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Определён возможный источник инфицирования. Это пациент, который поступил в больницу с другим основным тяжёлым заболеванием. Позже он скончался «из-за тяжести основного заболевания». Как именно произошло заражение, ни один из пяти спикеров ответить так и не смог. Но версию с переливанием крови опровергли. По итогам от работы отстранили главного врача больницы Табынбаева (экс-глава горздрава, ушедший с должности после скандала с его замом — прим. автора), уволены замглавврача по эпидемиологии, заведующий реанимации, главная медсестра стационара и старшая медсестра отделения реанимации. Материалы направлены в департамент полиции. Что касается заражённых ВИЧ пациентов, их поставили на диспансерный учёт в СПИД-центр и обеспечили препаратами. Им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь за счёт бюджета, заверили в горздраве. От ответа на вопрос о компенсации главный врач города ушёл.