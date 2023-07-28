27 июля в суде №2 Уральска по гражданским делам вынесли решение по иску Елены Дорониной к ТОО «Батыс су арнасы». Женщину незаконно уволили в апреле этого года и ей потребовалось четыре месяца, чтобы через суд оспорить это решение и доказать свою правоту.

Все началось 20 марта, в дневную смену. Тогда у Елены заболел ребёнок и она написала заявление на предоставление отпуска без содержания на ночную смену с 21 по 22 марта этого года.

– Я работаю сменами с графиком два на два. Так получилось, что мне не с кем было оставить болеющего ребёнка и я написала заявление. Предварительно согласовала его со своей сменщицей и со своим непосредственным начальником. Начальник завизировал заявление и возложил обязанности на сменного работника. Я лично отнесла начальнику отдела кадров, который уверил, что я могу идти работать, всё оформят как положено. После этого я со спокойной душой ушла. 24 марта я вышла в свою смену и узнаём я, сменщик мой и наш начальник, что мое заявление не было подписано. И на меня уже составляют акт за прогул. Ко мне пришла целая комиссия. Оказалось, что 20 марта был короткий день и приказ о предоставлении отпуска без содержания не вышел от генерального директора Аркенова. Об этом меня никто не уведомил. Нам всем пришлось писать объяснительные и в итоге на меня составили акт о прогуле, а потом и вовсе уволили, — рассказала Елена Доронина.

Женщина утверждает, что веских причин для её увольнения не было и подозревает, что всё это было сделано специально. Она проработала на предприятии в качестве диспетчера 13 лет, всегда добросовестно выполняла все свои обязанности, со стороны руководства и коллег к ней никогда претензий не было.

– Директор ко мне предвзято относился, ведь я состою в профкоме нашего профсоюза и всегда поднимала вопрос о повышении заработной платы работникам центральной диспетчерской службы. Добивалась повышения разряда, улучшения условий труда. Также осенью прошлого года был инцидент с одним из руководителей предприятия. А именно с заместителем по общим вопросам Саматовым. В мою смену он появился в нетрезвом виде и вёл себя агрессивно. Угрожал мне, профсоюзу, и моей смене о том, что отстранит нас от работы. Для своей безопасности я производила аудио и видеофиксацию, был даже вызван наряд полиции. Это дело вызвало общественный резонанс. После публикации в интернете ещё одного видео с неизвестным мне человеком и Саматовым последний уволился по собственному желанию. Я была неугодным работником. До суда была согласительная комиссия, однако Аркенов от своего решения отступать не хотел и мне пришлось обратиться в суд. Всё это время я сидела без работы, без источника дохода, у меня двое несовершеннолетних детей и наши расходы легли на плечи супруга, — рассказала Елена Доронина.

Судья Флора Сапарова рассмотрела дела, удовлетворила иск Елены Дорониной, признала незаконным приказ ТОО «Батыс су арнасы» о расторжении трудового договора и восстановила её в должности диспетчера. Кроме этого, предприятие теперь должно выплатить Дорониной заработную плату за период вынужденного прогула в размере 650 тысяч тенге, компенсацию морального вреда в 75 тысяч тенге и судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 150 тысяч тенге. К слову, Елена заявляла иск о возмещении моральной компенсации в размере 200 тысяч тенге.

– Я довольна решением суда. Сегодня отнесла решение суда в ТОО «Батыс су арнасы» и надеюсь в скором времени вернуться на свою работу и спокойно работать. Я благодарна своим коллегам за поддержку, нашему профсоюзу и адвокату Галине Михайловне Руденко за её высокий профессионализм, — заключила Елена Доронина.

Между тем, решение суда в части восстановления в должности подлежит немедленному исполнению.

Отметим, это не первый подобный случай за последние несколько месяцев. Ранее через суд восстановился в должности другой работник предприятия Владимир Давыдов. Мужчине также пришлось доказывать в суде, что его уволили незаконно.