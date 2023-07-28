По данным «Казгидромета», 29 июля на западе и севере ЗКО ожидается гроза. Днём на большей части региона сохраняется сильная жара до +38 градусов.
  • В Уральске ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +35..+37 градусов, ночью похолодает до +22..+24 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +24..+26 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +35..+37 градусов. Ночью похолодает до +19..+21 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +31..+33 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.