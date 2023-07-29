Об этом написал аким Уральска Миржан Сатканов на своей станице Facebook. В городе благоустраивают три общественных пространства. По проекту запланированы детские и спортивные площадки, беговые дорожки, модульные качели, освещение и ограждение.

Фото со страницы Facebook

— Парки и скверы предназначены для комфортного отдыха горожан и формирования эстетического облика города. Поэтому необходимость в благоустройстве общественных пространств ежегодно возрастает. Работа в этом направлении будет вестись и дальше для создания благоприятных условий проведения досуга уральцев на свежем воздухе. Наиболее крупный проект расположен вдоль трассы Уральск — Саратов в посёлке Зачаганск. Его общая площадь составляет 5,3 гектара, — рассказал Миржан Сатканов.

Фото со страницы Facebook

Также аким города рассказал, что ведутся работы по благоустройству скверов возле ЗКУ имени М.Утемисова и школы №44. Он считает, что эти два места отдыха будут востребованы у местных жителей.

Фото со страницы Facebook

Глава города говорит, что в планах на этот год привести в порядок ещё несколько общественных пространств в рамках программы «Бюджет народного участия».

Фото со страницы Facebook

Фото со страницы Facebook

Фото со страницы Facebook

Фото со страницы Facebook