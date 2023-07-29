В управлении здравоохранения ЗКО дали рекомендации жителям.
Признаки солнечного удара:
головная боль;
головокружение;
потеря сознания;
тошнота;
рвота.
При солнечном ударе в первую очередь необходимо изолировать человека от солнца. Перенести его прохладное помещение, дать воды, умыть лицо и открытые участки тела проходной водой.
— Чтобы не допустить солнечного удара одежда должна быть лёгкой, дышащей, не стесняющей. На голове лёгкий головной убор: панамка, кепка, платок. При себе необходимо иметь бутыль воды, — отметили в управлении.