Домашнее поле боя: как не ссориться в семье во время войны

Домашнее поле боя: как не ссориться в семье во время войны

53809-ssora 1 / 2

Война в Украине продолжается второй год. Вместе с ней — борьба в семьях. Особенно, если её члены по-разному смотрят на происходящее. Как завершить войну в семье и превратить домашнее поле боя в обитель тепла и уюта, мы спросили у практического психолога Елены Игиной. Второй год люди испытывают стресс, смотря новости о войне. Как с этим жить? Однозначно уменьшить или исключить информационные потоки. Хотя бы на какое-то время, чтобы сознание очистилось от восприятия и стабилизировалось внутреннее состояние. И потом либо обратиться к специалистам либо проработать самостоятельно про критическое мышление и ментальное здоровье. Приводить себя в состояние стабильности. Поскольку если стресс растёт, начинаются заболевания ментального характера. Телевизор можно выключить. А что делать, в семье кто-то постоянно обсуждает войну? Если мы говорим о здоровой семье, что сейчас очень редко, к сожалению, то там говорят словами. «Для меня важно побыть в информационной тишине, так как моя психика не справляется. Поддержи меня в этом». Да, это мы говорим про здоровое общение. Если мы смотрим окружение, сейчас ещё добавились постковидные когнитивные искажения, дающие рост агрессивного поведения. И договариваться стало сложнее. Агрессия это не точка, где можно находить компромиссы. Что вы имеете виду, говоря про постковид? Речь идёт о последствиях именно болезни или психологическом состоянии после страха и стресса в пандемию? И то, и другое. Уже доказано, что болезнь нарушает взаимодействия нейронных связей, которые отвечают за развитие таких навыков как общение, память, мышление. А если это не лечить, то состояние усугубляется. Плюс психологическое. Мы пережили этот стресс, когда нас закрыли, мы были ограничены в передвижениях. Хронически стресс — это тоже психологическое заболевание. А пандемия длилась больше года. Как тогда сейчас восстанавливать общение в семьях? Это очень сложный вопрос. Выросло число обращений к психологам и это хорошо — люди стали заниматься своим ментальным здоровьем. Но активно снизился прожиточный уровень и большая часть людей занята тем, чтобы выжить. Когда уровень социальной защиты людей падает, то и психическое здоровье падает. Если у меня нет еды, мне некогда лечить голову и заниматься саморазвитием. Моя задача просто закрыть первичную потребность: еда, безопасность, кров. И в сложившихся социальных обстоятельствах количество людей, которые занимаются саморазвитием, снижается. А что доступно каждому? Например, подписаться на психолога в Instagram. Самый главный совет во всех психологических заболеваниях — выровнять сон. Когда приходят люди с паническими атаками, стрессовыми патологиями, первое, что я делаю с клиентом — работаю над сном. Как только сон приходит в норму, нормализуется работа гормонов, с этой точки можно начать наполнять себя. Всем, кроме информационного поля. Что вы делаете для себя? Не для семьи, детей, родителей. Только для себя. Какую «конфету» вы даете только себе? И отработайте. Пусть это будет что-то маленькое. Элементарно, работали с клиентом, он просто хотел обнимать кота. К вам обращаются казахстанцы, которые находятся в конфликте с родными из-за войны? Обращения есть. Но чаще всего это не супруги, а братья и сёстры. Это уровень второй руки родственной. Они не сошлись на фоне политического вопроса и разорвали отношение. Но если мы смотрим в глубь семейных отношений, то здесь не может быть таких вопрос. В семье не может быть политики. То есть политику в семье не обсуждают? Если это здоровая семья, то да, политика не обсуждается. Но это кажется более интеллектуальная беседа, нежели жарка картошки... В семье политика не является интеллектуальной беседой. Если я живу в стране, я принимаю действия этого государства за основу и выбираю жить тут, остаться тут. Это основа — рамка, в которой я живу. Я изначально её выбрала, вошла в неё и я в эту рамку помещаю свои отношения семейные. А как быть со старшим поколением, которое иногда сутками смотрит кремлёвскую пропаганду? У вас может быть недопонимание, но не ругать. Люди расставляют: это — твоя точка зрения, а это — моя. Ведь в семье есть иерархия. Мы не можем переделать своих родителей, мы пришли в этот мир после них. И они живут так, как он могут и вы с этим ничего не сделаете. Это не вопрос войны и мира. Вернёмся к рекомендации не обсуждать войну. Это разве не избегание проблемы? Не прятание головы в песок? Об этом тоже часто говорят психологи... Если семейный совет решил, что для мира мы не обсуждаем войну... Если вам хочется обсудить войну, вы можете выбрать собеседника на стороне. Да, война включает много страхов, это животный инстинкт и люди хотят обсудить это. Но тут надо расставлять приоритеты. Это война в нашей стране? Нет. Вы можете контролировать её ход? Тоже нет. Это не про то, что вы спрятались, это не попустительство. Просто вы делаете выбор сохранить себя и свою семью. Спасибо за беседу. Мира всем.