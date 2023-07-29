— Жидкость, содержащаяся в вейпах, состоит из 100% химического состава, а именно этиленгликоль, пропиленгликоль и глицерин, а также никотин. Кроме того, состав данной жидкости опасен содержанием тяжёлых металлов, таких как никель, свинец. Попадая в организм человека путём курения или парения, они повреждают центральную, дыхательную, эндокринную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы человека, — рассказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Гаухар Каткенова.

— Сейчас ведутся переговоры об оснащении РГП на ПХВ «Национального центра экспертизы» филиала по городу Алматы таким оборудованием. Исследования данной продукции планируют проводить во втором полугодии текущего года, — рассказали в департаменте.

Санитарные врачи Алматы напомнили, что электронные сигареты представляют такой же вред для здоровья, как и обычные сигареты.В ведомстве отметили, что от таких жидкостей отказывается округ Сан-Франциско. который считается родиной этого продукта. А среди казахстанских подростков, особенно школьников, напротив, получает широкое распространение. Состав вейпа потребитель может изучить по имеющейся на упаковке информации. Более детально он исследуется в лаборатории высокотехнологичных исследований.Эпидемиологи рекомендуют отказаться от употребления электронных сигарет и вейпов.