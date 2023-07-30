За первое полугодие в ЗКО зарегистрировали 21 случай бруцеллёза на шести административных территориях. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев. Из них лабораторно подтверждено 15 случаев.

Бруцеллёз – тяжёлое хроническое заболевание с поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем.

Во всех случаях источниками инфекции послужил скот. Заражение произошло во время абортирования, окота и ухода за больными животными. Санитарные врачи напомнили основные правила профилактики бруцеллёза:
  • соблюдать правила личной гигиены при работе с мелким и крупным рогатым скотом;
  • все виды работ по уходу за животными проводить в специальной одежде;
  • нельзя хранить спецодежду вместе с домашней одеждой в помещении для жилья или приёма пищи:
  • один раз в неделю (при выполнении грязной работы – чаще) дезинфицировать и стирать спецодежду;
  • после выполнения грязной работы по уходу за животными тщательно мыть руки мылом;
  • ежегодно подвергать скот обследованию на бруцеллез;
  • не продавать мясо, молоко без разрешения ветеринарного работника;
  • соблюдать правила забоя животных;
  • при покупке животных на рынке от частных лиц требовать ветеринарную справку;
  • ставить в известность ветеринарных специалистов обо всех случаях абортов, рождении мертвого приплода у животных.