Бруцеллёз – тяжёлое хроническое заболевание с поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем.Во всех случаях источниками инфекции послужил скот. Заражение произошло во время абортирования, окота и ухода за больными животными. Санитарные врачи напомнили основные правила профилактики бруцеллёза:
- соблюдать правила личной гигиены при работе с мелким и крупным рогатым скотом;
- все виды работ по уходу за животными проводить в специальной одежде;
- нельзя хранить спецодежду вместе с домашней одеждой в помещении для жилья или приёма пищи:
- один раз в неделю (при выполнении грязной работы – чаще) дезинфицировать и стирать спецодежду;
- после выполнения грязной работы по уходу за животными тщательно мыть руки мылом;
- ежегодно подвергать скот обследованию на бруцеллез;
- не продавать мясо, молоко без разрешения ветеринарного работника;
- соблюдать правила забоя животных;
- при покупке животных на рынке от частных лиц требовать ветеринарную справку;
- ставить в известность ветеринарных специалистов обо всех случаях абортов, рождении мертвого приплода у животных.