За первое полугодие в ЗКО зарегистрировали 21 случай бруцеллёза на шести административных территориях. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев. Из них лабораторно подтверждено 15 случаев.

Бруцеллёз – тяжёлое хроническое заболевание с поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем.

соблюдать правила личной гигиены при работе с мелким и крупным рогатым скотом;

все виды работ по уходу за животными проводить в специальной одежде;

нельзя хранить спецодежду вместе с домашней одеждой в помещении для жилья или приёма пищи:

один раз в неделю (при выполнении грязной работы – чаще) дезинфицировать и стирать спецодежду;

после выполнения грязной работы по уходу за животными тщательно мыть руки мылом;

ежегодно подвергать скот обследованию на бруцеллез;

не продавать мясо, молоко без разрешения ветеринарного работника;

соблюдать правила забоя животных;

при покупке животных на рынке от частных лиц требовать ветеринарную справку;

ставить в известность ветеринарных специалистов обо всех случаях абортов, рождении мертвого приплода у животных.

Во всех случаях источниками инфекции послужил скот. Заражение произошло во время абортирования, окота и ухода за больными животными. Санитарные врачи напомнили основные правила профилактики бруцеллёза: