Какая именно инвазивная манипуляция привела к заражению трёх пациентов больницы, комиссия определить не может, передаёт Informburo.kz
. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.
В кулуарах правительства она объяснила, что в реанимации пациенты получают различные манипуляции.
— Это и инъекции, и системы, и катетеры. Передача ВИЧ-инфекции как раз связана с нарушением при каких-то медицинских манипуляциях. Конкретно сказать, что та или иная манипуляция привела к инфицированию пациентов, к сожалению, комиссия не может. Потому что контролирующие органы не стоят каждый день над каждым работником, – сказала Есмагамбетова.
Комиссия выявила, что отсутствовал контроль со стороны руководства отделения за соблюдением стандартов при проведении манипуляций.
Журналисты спросили, можно ли предположить, что медперсонал использовал один и тот же катетер или шприц.
— Со стопроцентной уверенностью сказать, что медсестра использовала или не использовала один шприц, нельзя. Все медицинские манипуляции, которые связаны с нарушением кожных покровов в реанимации, могли произойти. Но сказать, что такое точно было, комиссия не может, – резюмировала вице-министр.
Заражение пациентов
У троих пациентов центральной городской клинической больницы Алматы выявили
ВИЧ. 14 июня в горздраве заявили, что у обследованных доноров, медработников и контактных лиц инфекцию не выявили.
20 июня Минздрав Казахстана заявил, что в рамках проводимого расследования устанавливается маршрут пациентов
.
28 июля стало известно, что факт инфицирования связан, вероятнее всего, с человеческим фактором. Определён и возможный источник инфицирования. Это пациент, который поступил в больницу с другим основным тяжёлым заболеванием. Позже он скончался.
По итогам от работы отстранили главного врача больницы Табынбаева (экс-глава горздрава, ушедший с должности после скандала с его замом — прим. автора)
, уволены замглавврача по эпидемиологии, заведующий реанимации, главная медсестра стационара и старшая медсестра отделения реанимации. Материалы направлены в департамент полиции.