Договор подорожал из-за роста месячного расчётного показателя.

В 2026 году оформление договора купли-продажи недвижимости в Казахстане подорожало. Всё из-за роста месячного расчётного показателя: с 1 января он составляет 4325 тенге.

Разбираемся, в какую сумму обойдётся сделка у нотариуса.

Сколько стоит сделка в 2026 году

Стоимость нотариального оформления зависит от того, кто участвует в сделке.

Если продавец и покупатель — физические лица и не родственники: 12 МРП — 51 900 тенге.

Если стороны — близкие родственники (родители, дети, супруги, внуки, родные братья и сёстры): 7 МРП — 30 275 тенге.

Если одна из сторон — юридическое лицо: 17 МРП — 73 525 тенге.

Нотариально заверенное согласие супруга или супруги обойдётся в 1.5 МРП — 6487 тенге.

В сельской местности — дешевле

При купле-продаже недвижимости, расположенной в сельской местности, ставки существенно ниже:

Если стороны — близкие родственники: 1.5 МРП, или 6487 тенге.

Если стороны — не родственники: 2.7 МРП, или 11 678 тенге.

Если одна сторона — юридическое лицо: 3 МРП, или 12 975 тенге.

Это работает, даже если оформление происходит у городского нотариуса.

Стоимость услуги зависит от цены недвижимости

С этого года нотариальные тарифы также зависят от стоимости объекта.

Речь идёт о сделках с очень небольшой ценой, которые на практике встречаются редко.

Так, если цена квартиры, дома или другой недвижимости не превышает 30 МРП (в 2026 году это 129 750 тенге), действуют сниженные ставки:

для близких родственников — 3 МРП (12 975 тенге);

для остальных — 8 МРП (34 600 тенге).

Для ипотечников ставки ниже

Для сделок с ипотекой установлены отдельные тарифы:

договор ипотечного жилищного займа — 4 МРП (17 300 тенге);

договор поручительства или гарантии — 1.5 МРП (6487 тенге);

договор залога недвижимости — 4 МРП (17 300 тенге).

Право собственности — только после регистрации

Даже если договор подписан и заверен у нотариуса, покупатель ещё не является собственником недвижимости.

Право собственности возникает только после государственной регистрации договора.

На регистрацию его отдаёт нотариус.

Покупателю необходимо уплатить госпошлину — 1304 тенге (при покупке квартиры, частного дома).

Размер госпошлины зависит от объекта: Сколько стоит регистрация прав на недвижимость

Сроки регистрации

стандартный — 3 рабочих дня;

ускоренный — около 2 часов (стоит эта услуга 5000 тенге).

После того как в личном кабинете покупателя на eGov появится уведомление о регистрации прав собственности, сделка считается полностью завершённой.