В Иране, где продолжаются массовые протесты, власти впервые задействовали беспилотники для контроля за участниками акций, сообщает Deutsche Welle.

— Протесты продолжаются, в них участвуют большие толпы людей во множестве больших и малых городов. В то же время репрессии со стороны сил безопасности стали крайне жестокими и кровавыми. Режим использует все возможные средства, чтобы заставить людей не выходить на улицы. Например, вчера впервые использовали беспилотники для патрулирования, то есть появился риск идентификации протестующих с помощью воздушного наблюдения, — говорится в сообщении.

По данным источника, в стране уже более 60 часов отсутствует интернет, наблюдаются перебои с мобильной связью и электричеством. Больницы переполнены ранеными, в Тегеране ощущается нехватка донорской крови.

Отмечается, что нынешние протесты отличаются от предыдущих волн — как масштабами, так и уровнем давления со стороны властей.