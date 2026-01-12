По предварительным данным, ущерб государству составил около 1,9 млрд тенге.

Служба по противодействию коррупции КНБ выявила и пресекла канал незаконного ввоза товаров через государственную границу.

— По решению суда задержаны и арестованы один из руководителей управления Департамента государственных доходов Западно-Казахстанской области, а также житель Астаны. Следствие установило, что за деньги они помогали иностранным гражданам беспрепятственно ввозить в страну товары народного потребления, — пояснили в КНБ РК.

Сообщается о задокументированных фактах получения взяток на сумму свыше 100 миллионов тенге. По предварительным данным, ущерб государству составил около 1,9 миллиарда тенге.

Другие подробности расследования не разглашаются.