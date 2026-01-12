Предварительный диагноз - острый лейкоз.

Данияр Амалбеков из Тараза попал в осенний призыв и прослужил в части меньше месяца. Назад родным привезли уже его тело.

Как сообщили в национальной гвардии РК, он прибыл в часть 9 декабря 2025 года. За медицинской помощью военнослужащий впервые обратился 17 декабря. После этого он находился под наблюдением врачей, прошёл обследования и получал лечение.

29 декабря состояние здоровья ухудшилось, и его госпитализировали в одно из медицинских учреждений Шымкента. 6 января 2026 года у военнослужащего остановилось сердце. Предварительный диагноз — острый лейкоз.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится расследование, которое находится на контроле военной прокуратуры.

В национальной гвардии также сообщили, что информация о давлении на семью погибшего не соответствует действительности. При этом все подобные заявления будут проверены в ходе расследования.

Отмечается, что семье погибшего оказывается поддержка. Представители командования находятся на связи с родственниками.