Юноша служил в рядах национальной гвардии РК.

Парень служил в воинской части 6506 в рядах национальной гвардии, а призывная комиссия, судя по причине смерти, пропустила симптомы онкологического заболевания у призывника.

Данияр Амалбеков из Тараза попал в осенний призыв и прослужил в части меньше месяца. Назад родным привезли уже его тело.

По данным пресс-службы нацгвардии, Данияр жаловался на боли, его направили на обследование в медучреждениях Шымкента, а затем госпитализировали в городскую больницу №2, где он и скончался.

– 6 января у солдата произошла внезапная остановка сердца, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Проведенные реанимационные мероприятия результата не дали, он скончался в медицинском учреждении. Предварительный диагноз — острый лейкоз.

По факту смерти срочника возбуждено уголовное дело, следствие проводит военно-следственное управление. Расследование находится на личном контроле заместителя МВД – Главнокомандующего Нацгвардией – Ансагана Балтабекова.