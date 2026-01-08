Право на выплату за 2025 год имеют все дети — граждане РК, не достигшие 18 лет на 31 декабря 2025 года.

Третью по счёту выплату по программе «Нацфонд – детям» произведут не позднее 1 февраля 2026 года. Право на выплату за 2025 год имеют все дети — граждане РК, не достигшие 18 лет на 31 декабря 2025 года.

— Целевые накопления казахстанцев, рождённых в 2008 году и достигающих в 2026 году 18 лет, также будут зачислены на их целевые накопительные счета не позднее 1 февраля 2026 года, — сообщили в ЕНПФ.

Сумма выплаты на сегодняшний день пока не определена.