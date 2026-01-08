Третью по счёту выплату по программе «Нацфонд – детям» произведут не позднее 1 февраля 2026 года. Право на выплату за 2025 год имеют все дети — граждане РК, не достигшие 18 лет на 31 декабря 2025 года.
— Целевые накопления казахстанцев, рождённых в 2008 году и достигающих в 2026 году 18 лет, также будут зачислены на их целевые накопительные счета не позднее 1 февраля 2026 года, — сообщили в ЕНПФ.
Сумма выплаты на сегодняшний день пока не определена.
— Сумма целевых требований на одного ребёнка за 2026 год рассчитана исходя из данных по количеству детей – граждан Казахстана (по состоянию на конец 31 декабря 2025 года) и информации от Национального банка по общей сумме целевых требований детям, начисленной из Нацфонда, — отметили в фонде.