В массовом ДТП пострадали два человека.

Восьмого января примерно в 07:40 на проспекте Абулхаир хана произошла авария с участием трёх автомобилей.

— По предварительным данным, водитель Toyota Prado, двигаясь по крайней левой полосе, в районе пересечения с улицей Карбышева допустил столкновение с Jetour. Последняя стояла на своей полосе, ожидая поворота налево по дополнительной секции светофора. В результате столкновения Jetour развернуло, и произошло вторичное столкновение с Toyota Camry, который двигался прямо, — сообщили в департаменте полиции ЗКО.

После аварии пассажира Toyota Prado доставили в больницу. Также за медицинской помощью обратился водитель Jetour. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В управлении здравоохранения ЗКО пообещали дать комментарий позже.