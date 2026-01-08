Советы медиков и проверенные методы борьбы с зависимостью.

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу новые минимальные цены на сигареты, папиросы и изделия с нагреваемым табаком. Это заставило многих задуматься, как бросить курить.

Искусственный интеллект советует выбрать дату отказа от никотина. Уберите все напоминания о курении. Найдите полезные заменители привычки: спорт, воду, фрукты. Заручитесь поддержкой близких. Если трудно справиться самому, обратитесь к врачу за подбором терапии.

На сайте Никоретте (торговая марка препаратов для никотинзаместительной терапии) советуют узнать больше о сигаретах и никотине. Расскажите семье, друзьям и коллегам о своём решении. Попросите курящих не предлагать вам сигареты. Уберите все предметы, связанные с курением. Найдите единомышленников. Придумайте замену «перекурам»: держите во рту соломинку, лимон или конфету.

Британский психолог Питер Хаджек, исследователь табачной зависимости, советует работать с мотивацией и триггерами, такими как стресс и привычные ситуации. При необходимости можно использовать электронные сигареты или никотиновые заменители. Получайте регулярную поддержку специалистов.

Казахстанские медики считают табачную зависимость заболеванием, а не просто вредной привычкой. Если вам не помогли самостоятельные попытки бросить курить, например глубокое дыхание — сделайте несколько медленных вдохов и представьте, как ваши лёгкие наполняются свежим воздухом.

В этом случае нужно обратиться к врачу. Он подскажет подходящую терапию. Фармакотерапия рекомендуется людям из группы высокого риска или тем, кто не может бросить курить самостоятельно из-за умеренной или сильной зависимости от никотина. Важно помнить, что лекарства всегда должны сочетаться с консультациями по отказу от табака. Это увеличивает шансы на успешный результат.