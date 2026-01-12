В драке участвовали команды из трех городов.

Массовая драка подростков произошла во время матча с командой из Уральска

Инцидент произошел 10 января в городе Рудный, где проходило первенство Казахстана по футзалу среди юношей U-15. Команда «Байтерек» из Уральска встречалась с соперниками из Жанаозена. После финального свистка один из подростков набросился на другого. Конфликт между двумя мальчиками перерос в групповую драку. Позже в ситуацию вмешались зрители, находившиеся на трибунах.

В пресс-службе управления физической культуры и спорта по ЗКО сообщили, что уральская команда одержала победу. Их соперники не могли с этим смириться и устроили драку. К ним присоединилась команда из Актау.

– Нашим ребятам ничего не грозит, а вот спортсменам из Актау и Жанаозена грозит дисквалификация, - сообщили в ведомстве.

Ассоциация футзала Казахстана так же прокомментировала инцидент. В АФК подчеркнули, что такое поведение неприемлемо и недопустимо. Тренеры и руководители команд постоянно должны вести разъяснительную и воспитательную работу со своими воспитанниками.

– АФК руководствуется принципами честности, справедливости и честной игры Fair Play, которые основаны на уважении, честности, самоконтроле, а также равных шансах, солидарности и ответственности всех участников для создания этичной и позитивной спортивной среды, выходящей за рамки простой победы, - говорится в официальном сообщении.

В АФК так же добавили, что в ближайшее время можно будет ознакомиться с решением контрольно-дисциплинарного и этического комитета КФФ по данному инциденту.