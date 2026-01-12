Подобные разговоры, отмечают в ведомстве, связаны с планами формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза.

В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали обсуждения о возможном сближении цен на бензин с российскими, передаёт Tengri Auto.

В ведомстве пояснили, что подобные разговоры связаны с планами по формированию общего рынка нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза. Запуск этого рынка запланирован на 1 января 2027 года и предполагает постепенную гармонизацию подходов в сфере ценообразования между странами ЕАЭС.

При этом в Минэнерго подчеркнули, что в настоящее время розничные цены на бензин, в том числе марки АИ-92, продолжают находиться под государственным регулированием. Действующий мораторий направлен на сдерживание роста стоимости топлива и защиту потребителей от резких ценовых скачков.

Также отмечается, что речь не идёт о резком или автоматическом выравнивании цен. Любые изменения будут проводиться поэтапно, с учётом социально-экономической ситуации и уровня доходов населения.

В министерстве заверили, что сохранение доступных цен на топливо остаётся одним из приоритетов государственной политики, а возможный переход к более рыночным механизмам будет происходить постепенно.