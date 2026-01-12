Среди спасенных насчитывается 9 детей.

С 5 по 11 января 2026 года экстренные службы Западно-Казахстанской области отработали 56 выездов по различным происшествиям. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона.

За неделю в области произошло 11 пожаров и столько же случаев возгорания. Спасатели 13 раз привлекались к аварийно-спасательным работам, еще 12 выездов были связаны с другими экстренными ситуациями. Также зарегистрированы 7 оперативных сообщений, один случай ограничения движения на автодорогах и одни поисковые работы.

— В результате происшествий спасены 16 человек, из них 9 — дети. Еще 4 человека были эвакуированы. На пожарах погибли двое, — дополнили в ведомстве.

За этот же период на номер «112» поступило и было обработано 2 956 звонков. «Казгидромет» по Западно-Казахстанской области передал 10 штормовых предупреждений. Для информирования населения экстренные службы 45 раз рассылали SMS-оповещения через сотовых операторов и опубликовали 30 сообщений в мобильном приложении «Darmen».