Грязь, пыль, реагенты и кожное сало забивают ткань и снижают её теплоудерживающие свойства. Эксперты lg.com считают, что большинство современных пуховиков и парок можно стирать в машине, если соблюдать правильный режим. Главное — избегать высоких температур и агрессивного отжима.

Подготовка куртки

Перед стиркой сделайте следующее:

  • Проверьте ярлык. Он подскажет температуру, режим стирки и возможность отжима.

  • Очистите карманы. Забытые ключи или монеты могут повредить ткань или машинку.

  • Застегните все молнии, пуговицы и липучки. Лучше вывернуть куртку наизнанку.

  • Снимите меховую опушку. Её лучше чистить отдельно.

  • Предварительно обработайте пятна. Мыло или пятновыводитель помогут удалить сильные загрязнения на воротнике, манжетах и карманах.

 Выбор средства для стирки

Обычный порошок не подходит — он плохо растворяется, оставляет разводы и может забить поры мембраны. Лучше использовать жидкие гели или капсулы:

Средство

Преимущества

Недостатки

Жидкий гель

Бережно очищает, хорошо выполаскивается, подходит для пуха и мембран

Дороже, при неправильной дозировке возможны разводы

Капсулы

Удобная дозировка, эффективно против пятен

Иногда плохо растворяются на коротких циклах

Порошок

Дешевый, удаляет сильные загрязнения

Трудно выполаскивается, может повредить пух и мембрану

 

 Температура и отжим

  • Оптимальная температура: 30–40 °C

  • Отжим: не больше 400–600 об/мин, слишком сильный сбивает пух в ком

  • Режимы: «Деликатный», «Пуховое одеяло», «Синтетика» или «Ручная стирка»

Советы по утеплителям:

  • Пух: деликатный режим, 30–40 °C, отжим 400 об/мин

  • Синтепон/Холлофайбер: деликатный, 30 °C, минимальный отжим

  • Мембрана: деликатный, 30–40 °C, низкие обороты

Как стирать пуховик

  • Используйте специальные шарики для стирки или 3–4 чистых теннисных мячика — они взбивают пух и не дают ему сбиваться в комки.

  • Включите дополнительное полоскание, чтобы полностью удалить пену.

Как стирать синтетические куртки

  • Деликатный режим, 30 °C, жидкое средство

  • Мячики помогают лучше очистить объемную вещь

  • Синтепон сохнет быстрее и реже сбивается в комки

Как стирать мембранные куртки

  • Используйте только специальные бальзамы для мембраны

  • Запрещены кондиционеры и отбеливатели

  • Режим: «Спорт» или «Деликатная», 30 °C

  • Минимальный отжим, чтобы не повредить микропоры

Особенности стирки рабочих курток

  • Перед стиркой обработайте пятна локально (масло, краска, пыль)

  • Если разрешено, допустима стирка при 40–60 °C

  • Не используйте хлорные отбеливатели — они портят защитное покрытие и светоотражающие элементы

Сушка курток

Пуховики:

1.     Аккуратно встряхните куртку после стирки

2.     Разложите горизонтально на сушилке, подложив полотенце

3.     Каждые 2–3 часа встряхивайте и разминайте пух руками

4.     Можно сушить в машинке на низкой температуре с теннисными мячиками

Синтетика и мембрана:

  • Повесьте на плечики

  • В проветриваемом помещении, без прямых солнечных лучей

  • Мембрана сушится расправленной, вдали от тепла

 