Стирка зимней куртки дома важна не только для чистоты, но и для сохранения свойств утеплителя.

Грязь, пыль, реагенты и кожное сало забивают ткань и снижают её теплоудерживающие свойства. Эксперты lg.com считают, что большинство современных пуховиков и парок можно стирать в машине, если соблюдать правильный режим. Главное — избегать высоких температур и агрессивного отжима.

Подготовка куртки

Перед стиркой сделайте следующее:

Проверьте ярлык. Он подскажет температуру, режим стирки и возможность отжима.

Очистите карманы. Забытые ключи или монеты могут повредить ткань или машинку.

Застегните все молнии, пуговицы и липучки. Лучше вывернуть куртку наизнанку.

Снимите меховую опушку. Её лучше чистить отдельно.

Предварительно обработайте пятна. Мыло или пятновыводитель помогут удалить сильные загрязнения на воротнике, манжетах и карманах.

Выбор средства для стирки

Обычный порошок не подходит — он плохо растворяется, оставляет разводы и может забить поры мембраны. Лучше использовать жидкие гели или капсулы:

Средство Преимущества Недостатки Жидкий гель Бережно очищает, хорошо выполаскивается, подходит для пуха и мембран Дороже, при неправильной дозировке возможны разводы Капсулы Удобная дозировка, эффективно против пятен Иногда плохо растворяются на коротких циклах Порошок Дешевый, удаляет сильные загрязнения Трудно выполаскивается, может повредить пух и мембрану

Температура и отжим

Оптимальная температура: 30–40 °C

Отжим: не больше 400–600 об/мин, слишком сильный сбивает пух в ком

Режимы: «Деликатный», «Пуховое одеяло», «Синтетика» или «Ручная стирка»

Советы по утеплителям:

Пух: деликатный режим, 30–40 °C, отжим 400 об/мин

Синтепон/Холлофайбер: деликатный, 30 °C, минимальный отжим

Мембрана: деликатный, 30–40 °C, низкие обороты

Как стирать пуховик

Используйте специальные шарики для стирки или 3–4 чистых теннисных мячика — они взбивают пух и не дают ему сбиваться в комки.

Включите дополнительное полоскание, чтобы полностью удалить пену.

Как стирать синтетические куртки

Деликатный режим, 30 °C, жидкое средство

Мячики помогают лучше очистить объемную вещь

Синтепон сохнет быстрее и реже сбивается в комки

Как стирать мембранные куртки

Используйте только специальные бальзамы для мембраны

Запрещены кондиционеры и отбеливатели

Режим: «Спорт» или «Деликатная», 30 °C

Минимальный отжим, чтобы не повредить микропоры

Особенности стирки рабочих курток

Перед стиркой обработайте пятна локально (масло, краска, пыль)

Если разрешено, допустима стирка при 40–60 °C

Не используйте хлорные отбеливатели — они портят защитное покрытие и светоотражающие элементы

Сушка курток

Пуховики:

1. Аккуратно встряхните куртку после стирки

2. Разложите горизонтально на сушилке, подложив полотенце

3. Каждые 2–3 часа встряхивайте и разминайте пух руками

4. Можно сушить в машинке на низкой температуре с теннисными мячиками

Синтетика и мембрана: