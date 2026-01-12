Грязь, пыль, реагенты и кожное сало забивают ткань и снижают её теплоудерживающие свойства. Эксперты lg.com считают, что большинство современных пуховиков и парок можно стирать в машине, если соблюдать правильный режим. Главное — избегать высоких температур и агрессивного отжима.
Подготовка куртки
Перед стиркой сделайте следующее:
Проверьте ярлык. Он подскажет температуру, режим стирки и возможность отжима.
Очистите карманы. Забытые ключи или монеты могут повредить ткань или машинку.
Застегните все молнии, пуговицы и липучки. Лучше вывернуть куртку наизнанку.
Снимите меховую опушку. Её лучше чистить отдельно.
Предварительно обработайте пятна. Мыло или пятновыводитель помогут удалить сильные загрязнения на воротнике, манжетах и карманах.
Выбор средства для стирки
Обычный порошок не подходит — он плохо растворяется, оставляет разводы и может забить поры мембраны. Лучше использовать жидкие гели или капсулы:
Средство
Преимущества
Недостатки
Жидкий гель
Бережно очищает, хорошо выполаскивается, подходит для пуха и мембран
Дороже, при неправильной дозировке возможны разводы
Капсулы
Удобная дозировка, эффективно против пятен
Иногда плохо растворяются на коротких циклах
Порошок
Дешевый, удаляет сильные загрязнения
Трудно выполаскивается, может повредить пух и мембрану
Температура и отжим
Оптимальная температура: 30–40 °C
Отжим: не больше 400–600 об/мин, слишком сильный сбивает пух в ком
Режимы: «Деликатный», «Пуховое одеяло», «Синтетика» или «Ручная стирка»
Советы по утеплителям:
Пух: деликатный режим, 30–40 °C, отжим 400 об/мин
Синтепон/Холлофайбер: деликатный, 30 °C, минимальный отжим
Мембрана: деликатный, 30–40 °C, низкие обороты
Как стирать пуховик
Используйте специальные шарики для стирки или 3–4 чистых теннисных мячика — они взбивают пух и не дают ему сбиваться в комки.
Включите дополнительное полоскание, чтобы полностью удалить пену.
Как стирать синтетические куртки
Деликатный режим, 30 °C, жидкое средство
Мячики помогают лучше очистить объемную вещь
Синтепон сохнет быстрее и реже сбивается в комки
Как стирать мембранные куртки
Используйте только специальные бальзамы для мембраны
Запрещены кондиционеры и отбеливатели
Режим: «Спорт» или «Деликатная», 30 °C
Минимальный отжим, чтобы не повредить микропоры
Особенности стирки рабочих курток
Перед стиркой обработайте пятна локально (масло, краска, пыль)
Если разрешено, допустима стирка при 40–60 °C
Не используйте хлорные отбеливатели — они портят защитное покрытие и светоотражающие элементы
Сушка курток
Пуховики:
1. Аккуратно встряхните куртку после стирки
2. Разложите горизонтально на сушилке, подложив полотенце
3. Каждые 2–3 часа встряхивайте и разминайте пух руками
4. Можно сушить в машинке на низкой температуре с теннисными мячиками
Синтетика и мембрана:
Повесьте на плечики
В проветриваемом помещении, без прямых солнечных лучей
Мембрана сушится расправленной, вдали от тепла