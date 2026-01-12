Они становятся частью наследства и могут перейти к наследникам, если те принимают наследство.

В Казахстане бум кредитования, но мало кто помнит суровое правило: по статье 1081 ГК РК наследники получают и долги покойного в пределах стоимости наследства.

Ипотека, автокредит или потребительский заём не аннулируются после смерти заёмщика. Ответственность переходит на семью.

Единственная надёжная защита — страхование жизни. При смерти или инвалидности страховая полностью погасит долг перед банком. Квартира, машина или другие активы останутся у семьи. Страховаться можно не только в банке, но и в независимой страховой компании (КСЖ). Это часто выгоднее, а семья может получить выплату сверх суммы долга.

Когда страховку НЕ выплатят: