Инцидент произошёл в ночь на 11 января в городской многопрофильной больнице. Как видно на записях камер видеонаблюдения, между мужчиной и медиками возник конфликт. Сначала произошла словесная перепалка, после чего посетитель несколько раз толкнул одного из медработников. На помощь коллеге оперативно пришли другие сотрудники больницы.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, вызов поступил от персонала больницы. На место происшествия прибыл наряд полиции. Подозреваемого задержали и доставили в отдел для разбирательства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В полиции напомнили, что применение насилия в отношении медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей влечёт уголовную ответственность.