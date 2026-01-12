Один из них ранее был пожизненно лишен водительского удостоверения.

Во время рейда полицейские выявили три случая вождения в нетрезвом виде. Все водители уже раньше лишались прав, но снова сели за руль. Об этом сообщили на сайте Polisia.kz.

Автомобили Volkswagen Passat и Kia Rio остановили в разных районах города. Медицинское освидетельствование показало, что водители были в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Все трое ранее уже привлекались к административной и уголовной ответственности — один даже лишён прав пожизненно.

По каждому случаю начато досудебное расследование, машины отправлены на спецстоянку. В полиции напомнили: вождение в нетрезвом виде опасно для жизни и здоровья людей и карается законом.