По итогам 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в Министерстве национальной экономики РК со ссылкой на предварительные данные Бюро национальной статистики.

Основной вклад в рост экономики внесли промышленность, транспорт, строительство и торговля. Индекс промышленного производства составил 7,4%, при этом обрабатывающий сектор показал рост на 6,4%.

Положительные тенденции отмечены в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетісу, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Ұлытау, Туркестанской областях, в городах Астана, Алматы и Шымкент.



Значительный рост зафиксирован в сфере транспорта и складирования — 20,4%, что связано с увеличением объёмов грузовых и пассажирских перевозок, а также развитием сопутствующих услуг. В строительной отрасли рост достиг 15,9% благодаря реализации инфраструктурных и социальных проектов.

Положительная динамика сохраняется и в торговле — 8,9%, преимущественно за счёт оптового сегмента. Рост также отмечен в сельском хозяйстве (5,9%) и сфере информации и связи (3,6%).

В министерстве отметили, что совокупные показатели отражают устойчивое развитие ключевых отраслей экономики страны.