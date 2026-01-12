Жителям западных регионов рекомендуется одеваться теплее и быть осторожными на улицах из‑за сильного ветра и мороза.

Завтра, 13 января, жители западных регионов Казахстана почувствуют холод и порывистый ветер, сообщает РГП «Казгидромет».

В Уральске ожидается морозный и ветреный день. Днём температура составит около ‑2…‑1 °C, ощущаться будет как ‑9 °C из‑за восточного ветра со скоростью 10–13 м/с. Утром около ‑5 °C, к ночи похолодает до ‑4 °C. Осадков не ожидается, будет пасмурно.

В Атырау прогнозируется морозный день без существенных осадков. Температура утром опустится до ‑4 °C, днём — около ‑3 °C, вечером и ночью — до ‑3 °C, ветер юго‑восточный до 8 м/с.

В Актау погода будет мягче: днём +5…+6 °C, ночью около +4 °C. Возможны лёгкие осадки или моросящий дождь, облачность переменная.

В Актобе ожидаются сильный мороз и ветер: днём около ‑6 °C, ночью до ‑9 °C, восточный ветер до 15 м/с, что усилит ощущение холода до ‑15…‑19 °C.