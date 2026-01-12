Суд конфисковал пистолет.

Раритетное оружие было изъято в 2025 году у жителя Атырау при попытке незаконного провоза через границу. Это немецкий самозарядный пистолет «Маузер» с деревянным прикладом-кобурой, разработанный в 1895 году. Оружие считается одним из ранних самозарядных образцов и имеет большую историческую ценность.

Пистолет находился у гражданина без разрешительных документов. По факту незаконного оборота оружия было возбуждено уголовное дело, и суд приговорил владельца к двум годам лишения свободы условно.

Судебным решением пистолет передан в музей полиции Актюбинской области. Сейчас уникальный экспонат занял достойное место в экспозиции и будет использоваться для экскурсий и образовательных программ, наглядно показывая историю развития стрелкового оружия и работу правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом оружия.