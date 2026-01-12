Подобные холода ожидаются в период с 13 по 15 января.

В Казахстане в ближайшие дни прогнозируется резкое понижение температуры воздуха — ночами морозы могут достигать −30…−38 °C, сообщают синоптики. Подобные холода ожидаются в период с 13 по 15 января, прежде всего в северных и восточных регионах страны.

По данным метеорологов, на страну движется мощный холодный антициклон. Он сначала затронет северные области, а затем распространится на восток и другие районы. Из-за быстрого смещения воздуха прогнозируется не только сильный мороз, но и усиление ветра в некоторых районах, где порывы могут достигать 28 м/с.

Синоптики уточняют, что хотя в целом в этом году январь в Казахстане теплее климатической нормы, этот холодный период будет особенно суровым на несколько дней. Жителям рекомендуется учитывать резкое похолодание при планировании поездок и повседневных дел.