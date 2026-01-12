По итогам 2025 года зарегистрирован 31 такой случай.

В области заметно сократилось число несчастных случаев на производстве. По итогам 2025 года зарегистрирован 31 такой случай — это на 40% меньше, чем годом ранее, когда их было 51. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента комитета государственной инспекции труда по ЗКО Арман Туйгинбетов на встрече с предпринимателями региона.

В результате происшествий пострадали 37 человек, что также на 40% ниже показателей 2024 года. Тяжёлые травмы получили 23 работника, 12 человек пострадали в групповых инцидентах. Погибли двое — число смертельных случаев снизилось сразу на 60%.

Оба трагических случая произошли из-за падения с высоты. В одном из них сотрудница государственной больницы упала со строительных лесов во время побелки стены — комиссия признала стопроцентную вину работодателя. Во втором случае машинист автокрана в частной компании поскользнулся на площадке и упал с высоты около трёх метров: 40% вины возложили на работодателя, 60% — на самого работника.

По каждому факту проведены специальные расследования с установлением причин и степени ответственности сторон.

Арман Туйгинбетов отметил, что снижение показателей стало результатом профилактической работы. На сегодня:

183 предприятия внедрили международные и национальные стандарты по охране труда;

6 компаний прошли аттестацию условий труда;

более 3 тысяч руководителей и специалистов сдали проверку знаний по технике безопасности;

на предприятиях работают 488 производственных советов;

102 организации присоединились к концепции «Vision Zero»;

11 предприятий внедрили проект «Народный контроль».

Кроме того, в рамках акции «Безопасный труд» специалисты провели 28 выездов в промышленные и строительные организации и выдали работодателям рекомендации по устранению нарушений.

По закону каждый работодатель обязан страховать работников от несчастных случаев на производстве. Такая страховка гарантирует выплаты пострадавшим или их семьям и защищает сам бизнес от серьёзных финансовых потерь.

По состоянию на 5 января 2026 года договоры обязательного страхования заключили 3 338 работодателей региона. Однако часть компаний, в основном из малого и среднего бизнеса, до сих пор игнорируют требования закона.

За отсутствие страховки предусмотрены штрафы:

для малого бизнеса — 160 МРП,

для среднего — 400 МРП,

для крупного — 1 000 МРП.

Сейчас департамент анализирует государственные информационные системы, чтобы выявить нарушителей. По итогам проверки к ним будут применены административные меры.