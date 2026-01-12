В утечку могли попасть имена, адреса электронной почты, номера телефонов и другие контактные данные.

В интернете обнаружена крупная утечка персональных данных, затронувшая примерно 17,5 млн аккаунтов социальной сети Instagram, Загрузка твита... компания по кибербезопасности Malwarebytes.

По их данным, информация была обнаружена в даркнете. В утечку могли попасть имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов и другие контактные данные. Пароли при этом, по предварительной информации, не раскрывались.

Эксперты предупреждают, что такие данные могут использоваться мошенниками для фишинга — рассылки поддельных сообщений и писем с целью обмана пользователей и получения доступа к их аккаунтам.

Официальных комментариев от Instagram и компании Meta по поводу утечки пока не поступало.

Пользователям рекомендуют быть внимательными к подозрительным сообщениям, не переходить по сомнительным ссылкам, а также включить двухфакторную защиту для дополнительной безопасности аккаунта.