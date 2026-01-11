Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков.

Согласно данным сайта gismeteo.kz, 12 января в Западно‑Казахстанской области ожидается снежная и морозная погода. В Уральске и прилегающих районах — пасмурно, морозно, средняя температура в районе около −5 °C с низкой облачностью.

В Актюбинской области облачно. Ночью и утром температура около −7…−9 °C, днём остаётся холодно до ~−6 °C, и облачность сохраняется весь день.

В Атырауской области пасмурно с облачностью и низкой температурой. Температура днем около −2…+2 °C, постепенно повышаясь ближе к +1…+3 °C. Ночью также прохладно около 0…−2 °C.

В Мангыстауской области менее холодно, чем в остальных западных регионах. Днём воздух может прогреваться до +8…+12 °C, утром прохладнее +2…+5 °C. Облачность сменяется переменной, возможны прояснения к середине дня.