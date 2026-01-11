Производство и вылов рыбы выросли на 10% за 11 месяцев 2025 года.

По данным Центральной службы коммуникаций РК, за 11 месяцев 2025 года рынок рыбной продукции в Казахстане вырос на 10% по сравнению с прошлым годом и достиг 76,8 тысяч тонн. За этот период было выловлено 38,5 тысяч тонн рыбы и выращено 20,9 тысяч тонн товарной рыбы. Рост вылова составил 10%, а аквакультуры — 22%.

В Казахстане 20 крупных водоёмов международного и республиканского значения, разделённых на 366 рыбохозяйственных участков. Рыбопереработкой занимаются 72 предприятия с общей мощностью около 120 тысяч тонн в год. Из них 20 компаний имеют право экспортировать продукцию в страны ЕС. Казахстанская рыба поставляется в 21 страну, включая Германию, Нидерланды, Россию и Китай. За 11 месяцев 2025 года произведено около 59,4 тысяч тонн готовой рыбной продукции.

В 2024 году был создан природный резерват «Каспий итбалығы» площадью 108,6 тысяч гектар для защиты каспийского тюленя. Модернизируется Атырауский осетровый завод — это позволит увеличить выпуск молоди осетровых с 5 до 7,5 миллиона штук в год.

Инвестиции в отрасль также растут. С 2021 по 2024 год реализовано 87 проектов на 21,4 миллиард тенге. За 11 месяцев 2025 года в рыбное хозяйство вложено 4,6 миллиарда тенге. В рамках госзаказа в 2025 году выпущено 21,92 миллион штук молоди ценных видов рыб. После модернизации государственных питомников их мощности увеличатся с 18,4 до 80,5 миллионов штук в год.