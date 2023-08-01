— При обыске по месту проживания подозреваемого обнаружено более 470 тысяч долларов. Их происхождение устанавливается и проверяется причастность задержанного к другим преступлениям. Суд санкционировал меру пресечения «содержание под стражей», — рассказали в Антикоре.

В антикоррупционной службе сообщили о задержании подстрекателя к даче взятки. Мужчина представился сотрудником правоохранительного органа и сказал бизнесмену о якобы проводимой в отношении него проверки. За «решение вопроса» он требовал 390 тысяч долларов. Предприниматель сразу обратился в Антикор и при передаче денег подстрекателя задержали.Расследование продолжается.