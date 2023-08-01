В пресс-службе акимата Алматы сообщили о завершении строительства новой подстанции «Алмагуль». Она находится на пересечении улиц Гагарина и Кожабекова.
— Подстанция позволит покрыть нагрузки потребителей южной части Алматы. К ней будут подключены строящиеся и новые жилые комплексы в квадрате улиц Аль-Фараби — Жарокова — Утепова — Розыбакиева, микрорайона Алмагуль, — рассказали в ведомстве.
Ещё в августе 2021 года аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщал, что до конца года планируется сдать подстанцию. Она должна обеспечить надёжную подачу электричества жителям южной части в месте активного строительства новых жилых комплексов. Этого не произошло и в 2022 году. В 2023 году новый аким Ерболат Досаев на очередной встрече с жителям поручил завершить работы до конца июля.