на севере, в центре, востоке республики — ночью от +12..+22 градусов до +10..+18 градусов, днём от +30..+35 градусов до +22..+30 градусов;

в южных регионах — ночью от +20..+27 градусов до +18..+23 градусов, днём от +34..+42 градусов до +28..+35 градусов;

на западе — ночью от +13..+20 градусов до +20..+25 градусов, днём от +25..+30 градусов до +33..+41 градусов;

на юго-западе — ночью от +20..+25 градусов до +25..+30 градусов, днём температура воздуха сохранится в пределах +30..+40 градусов.

в северных регионах — ночью от +13..+20 градусов до +8..+15°С, днём от +17..+25 градусов до +23..+30 градусов;

в южных и западных регионах основной фон температуры воздуха составит ночью +13..+22 градусов, днём +28..+38 градусов.

Последний месяц лета начнётся с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. Ожидаются дожди c грозами, град и порывистый ветер. В первой декаде прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха:Во второй второй и третьей декадах августа жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом. Температура воздуха будет колебаться:Синоптики предупреждают, что прогноз следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется.