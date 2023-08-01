Удар беспилотника по башне международного делового центра «Москва-Сити» произошёл в ночь на первого августа.
— Несколько беспилотников при попытке пролёта в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Повреждён фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 квадратных метров. Информации о пострадавших нет, — написал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.
В ночь на воскресенье беспилотники так же повредили здания в «Москва-Сити». В социальных сетях сообщали о пострадавшем, но официально эту информацию власти опровергли. До этого беспилотники ударили по двум нежилым зданиями. По данным специалистов, одно из них — комплекс министерства обороны России.