— Сейчас школьник получает лечение в больнице. Пострадавшему ребёнку будет оказана всесторонняя помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все виновные лица будут наказаны, — говорится в сообщении.

Местный пабликсообщил, что на подростка напали четыре человека и жестоко избили. В комментариях один из пользователей Instagram написал, что агрессоров было больше — все они школьники 12-17 лет. Она заявила, что пострадавшего заставили раздеться и били его несколько часов. Подросток госпитализирован с множественными ушибами и переломом двух рёбер. В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что все участники инцидента установлены. Проводится расследование по статье 107 часть 2 пункт 4 УК РК — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору». В комитет по охране прав детей информировали, что взяли ситуацию на контроль.Для предупреждения детской жестокости регионам поручили усилить воспитательную работу в организациях образования.