За год предотвратили 17 541 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через госграницу.

В 2025 году пограничная служба КНБ совместно с другими органами привлекла к ответственности более 52 тысяч нарушителей законодательства в пограничной зоне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За год пограничники предотвратили более 17 тысяч фактов незаконного перемещения товаров и грузов через госграницу, в том числе:

наркотиков — 344 факта (свыше 1,5 тонны);

оружия и боеприпасов — 847 фактов;

религиозной литературы — 315 фактов;

ГСМ — 5 900 фактов;

товаров народного потребления — 8 083 факта;

валюты — 2 052 факта.

В акватории Каспийского моря пресекли 607 фактов браконьерства, изъяли 226 плавательных средств, 580 км сетей, 2 376 рыб осетровых видов, 7 193 рыбы частиковых видов и 24 тюленя.

Общий предотвращённый ущерб составил более 75 млрд тенге.

Кроме того, пограничная служба КНБ участвовала в 48 пограничных, 2 межведомственных операциях по противодействию наркотикам и нелегальной миграции, а также в 5 международных операциях в рамках ШОС и СКПВ, включая пресечение противоправной деятельности в акватории Каспийского моря.