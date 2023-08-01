В минувшие выходные по просьбам уральцев сотрудники акимата очистили площадь первого президента от стихийных торговцев. Однако очередной рейд показал, что далеко предприниматели не ушли. Они разместили конструкции во дворе многоэтажки, которая расположена вблизи площади.

Фото Жулдызхан Лось

Заведующий сектора благоустройства отдела ЖКХ Дархан Еркинулы говорит, что площадь —место для отдыха и социального развития, поэтому такие рейды будут продолжаться.

Фото Жулдызхан Лось

— Первые два дня были профилактические беседы с предпринимателями — уведомляли их о нарушениях. При этом присутствовали сотрудники налоговой инспекции и полицейские. На нарушителей составили административные протоколы. Были и те, кому временно приостановили деятельность. За систематические нарушения предпринимателей будут наказывать увеличением суммы штрафа. От жителей многоэтажки поступили жалобы, что батуты, которые стояли на площади, сейчас стоят у них во дворе. Поэтому рейды будут ежедневные. Продлятся они до конца сезона, — сказал Еркинулы.

Фото Жулдызхан Лось

Горожане могут сообщить о нарушениях в акимат.

Напомним, что уральцы жаловались, что не могут спокойно прогуляться по площади. По их словам, место для культурного отдыха превратили в базар.