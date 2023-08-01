Один ребёнок умер, шесть в реанимации: дети отравились в соцучреждении Караганды

Отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, сообщили в акимате региона. 30 июля двое детей почувствовали недомогание, у них были рвота и жидкий стул. На следующий день ещё 10 детей госпитализировали с этого учреждения с похожими симптомами.

— Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребёнка не удалось. На сегодня шестеро детей находятся в реанимации. Остальные под наблюдением врачей. Возбуждено уголовное дело и передано в управление специальных прокуроров Карагандинской области, — сообщили в ведомстве.

Исполняющая обязанности директора учреждения отстранена от занимаемой должности.

В министерстве здравоохранения сообщили, что в Караганду направляется группа ведущих специалистов ведомства во главе с главным врачом страны Ажар Гиният.

Генеральная прокуратура информировала о начале досудебного расследования по части 2 статьи 304 УК РК «Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлёкшее тяжкие последствия». Надзорное ведомство проверит все учреждения, оказывающие специальные медико-социальные услуги детям.

В комитете по охране прав детей сообщили, что председатель ведомства Насымжан Оспанова выехала в Карагандинскую область.