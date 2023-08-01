Почти 13 тысяч первоклашек сядут за парты в ЗКО

В Казахстане завершена приёмная кампания для зачисления детей в первый класс. Она проходила с первого апреля до первого августа. По стране в первый класс зачислено 339 880 учащихся. 70.7% детей выбрали обучение на государственном языке.

Главный специалист управления образования ЗКО Жадыра Бекжанова сообщила, что 378 школ региона, по предварительным данным, в новом учебном году будут посещать более 120 тысяч учеников. 6 453 школьника в предстоящем учебном году станут выпускниками.

Что касается первоклашек, то пороги учебных заведений переступит 12 701 ребёнок. 9 040 из которых выбрали обучение на государственном языке. Количество первоклашек по Уральску составляет 6 564 ребёнка, по районам — 6 137.