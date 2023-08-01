На 19 млн тенге оштрафовали чиновника за взятку в ЗКО

В Уральском городском суде огласили приговор в отношении 60-летнего руководителя департамента государственного имущества и приватизации ЗКО Дархана Куанышева. Он обвинялся в получении взятки. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался 37-летний предприниматель Мирбулат Мухамедзянов, которому предъявили обвинение в даче взятки. Дело рассматривалось под председательством судьи Асылбека Имангалиева.

Из материалов дела следует, что в апреле департамент и ИП «Аксай Грант» заключили договор о государственных закупках услуг по комплексному содержанию и обслуживанию административных зданий ведомства и девяти районных управлений.

– В середине мая Куанышев потребовал взятку в виде 10% от общей суммы от Мирбулата Мухамедзянова. В свою очередь Мухамедзянов, понимая, что Куанышев может не

подписывать акты выполненных работ, дал своё согласие. 26 мая чиновник

подписал акт выполненных работ на 2,5 миллиона тенге, а предприниматель на следующий день перечислил 10% от этой суммы на счёт племянника Куанышева, — говорится в приговоре суда.

Племянник чиновника, ничего не подозревая, перевел 215 тысяч тенге Куанышеву, а 30 тысяч на лицевой счёт в букмекерской конторе.

В общей сложности предприниматель отдал государственному служащему 650 тысяч тенге. Часть денег Куанышев получал на свой счёт, а часть перечислял на лицевой счет в букмекерской конторе.

Сам Дархан Куанышев в полном объёме признал свою вину и попросил суд назначить ему наказание в виде штрафа. Однако от дачи показаний отказался. Мухамедзянов также признал вину в даче взятки и попросил освободить его от уголовной ответственности в связи с раскаянием.

Куанышеву присудили штраф в размере 19,5 миллионов тенге. Теперь уже экс-чиновник пожизненно не сможет занимать должности на государственной службе. Штраф он должен будет выплатить в течение одного месяца с момента вступления приговора в законную силу. Также Куанышева лишили государственной медали.

Мирболат Мухамедзянов также был признан виновным в даче взятки. Однако освобождён от ответственности в связи с раскаянием.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.