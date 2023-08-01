Смертельное ДТП произошло около 11:00 первого августа на трассе Самара — Шымкент. На дороге столкнулись грузовик Mercedes и ВМW, сообщает Polisia.kz. Водитель и двое пассажиров BMW погибли на месте происшествия. Ещё один пассажир легковушки госпитализирован в больницу.