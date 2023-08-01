Футбольный клуб «Акжайык» проведёт необычную акцию

Третьего августа «Ақжайык» играет с командой «Жеңіс» из Астаны. Во время игры планируется акция, цель которой совместно с болельщиками подарить игрушки детям-сиротам города. Поэтому руководство клуба просит пришедших посмотреть игру принести с собой мягкую игрушку. Такая акция не впервые проводится в Казахстане. «Мишкопад» – красивая традиция из Северной Америки, которая прижилась в хоккейном клубе «Барыс», нашла продолжение и признание во всем мире. Аналогичное мероприятие в футболе провели болельщики алматинской команды «Бешикташ» и турецкой «Антальяспор», когда они закидали поле мягкими игрушками в знак солидарности с пострадавшими в результате землетрясения на юго-востоке Турции. Примечательно, что фанаты начали кидать игрушки ровно на четвёртой минуте и 17-ой секунде матча, время начала первого смертоносного землетрясения. В эту минуту игру остановили, чтобы почтить память жертв трагедии. Собранные игрушки отправили пострадавшим детям в результате землетрясения. Согласно акции ФК «Акжайык», каждый болельщик клуба приносит на матч с собой мягкую игрушку и во время перерыва бросает её на поле. Следует отметить, что каждая игрушка будет передана воспитанникам детского дома в Уральске. Оксана КАТКОВА