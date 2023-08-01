По словам директора Рафхата Данагулова, ежедневно выезжают 25 машин спецтехники, которыми в среднем вывозится 260-270 тонн ТБО. По городу расположены 650 мусорных площадок с более чем 3 000 контейнеров. В коллективе фирмы работают 160 человек, и всё это на город, в который к тому же входят близлежащие посёлки Круглоозёрное, Серебряково, Деркул и Желаево, Перемётное, Мичурино и Асан. А это немалая территория.

– Как вы заметили, последние три месяца есть проблема с вывозом ТБО, и всё это из-за нехватки сотрудников. Работа у нас специфическая, не чистая, трудная. На сегодня оклад водителей составляет 250 тысяч и выше на руки. Есть водители, которые получают до 300 тысяч, 330-340 тысяч: это зависит от выхода и на какой машине он работает. Зарплата рабочих – 180-200 тысяч тенге. Мы бы подняли им заработную плату, но это не позволяет нынешний установленный тариф, – отметил директор ТОО.

К тому же, ежедневно растут цены, и не только на дизельное топливо, но и на запасные части, а это всё влияет на работу по очистке города от мусора.

– За последние два года подорожало дизельное топливо – со 180 до 295 тенге за литр. И сейчас мы сами должны поставщикам ГСМ 40 миллионов тенге. Но нам нечем закрыть этот долг. Также, на 50% выросли в цене запчасти. Ежегодно мы покупаем по 2-3 машины в кредит, потому что технику необходимо менять. На сегодняшний день машины изношенны на 70%. Техника, к сожалению, ломается, мы её постоянно ремонтируем. Поставки, в основном, с России. Некоторых запчастей нет совсем, некоторые аналоги заказываем с Китая, чаще всего не найдёшь. Мы и так уже должны поставщикам 20 млн тенге за запчасти, шины. При этом население задолжало предприятию 210 млн тенге. Пытаемся работать с населением через нотариусов, взыскиваем долги. Но работа идёт медленно, – высказался Рафхат Данагулов.

График работы сотрудников ТОО «ОралТазаСервис» – ненормированный, организация работает и в выходные.

К сведению, в тариф входит не только оплата за сбор, транспортировку, но и за захоронение твёрдых бытовых отходов на полигоне.

– То, что оплачивает каждый житель, входит в услуги ТОО «ОралТазаСервис» и полигона, который взяла в доверительное управление компания ТОО ICM Recycling. Мы в первую очередь обеспокоены его состоянием. Уральский полигон старый, действует с 1975 года. На нём столько за это время скопилось разных отходов, что там образуются газы, которые возгораются. К тому же каждое стёклышко имеет эффект лупы, от чего может произойти пожар. А люди думают, что мы его поджигаем сами. Но это не так. При пожарах невозможно заехать на его территорию, создаются проблемы для доступа. Мы несём большие затраты по тушению возгораний. Хотелось бы отметить, что из бюджета мы не имеем никаких субсидий или льгот, от государства не получаем ни копейки, – подчеркнул директор ТОО.

Как мы видим, все эти проблемы прямо говорят о повышении тарифа. К слову, последнее произошло в октябре 2022 года по расчётам конца 2020 года. Сейчас жители города оплачивают 496,07 тенге с человека за вывоз мусора из многоэтажной застройки, и 504 тенге с жителя из частного сектора города. Что влияет на качество работы.

– В данный момент мы ведём набор сотрудников. Поэтому всех заинтересованных просим обратиться к нам по адресу: улица Громовой 2/4, или позвонить в отдел кадров по телефону: 8 (771) 014-52-97, – добавил руководитель.

Новости компаний

Оксана КАТКОВА,

фото автора