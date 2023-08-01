— Суд, учитывая общественную опасность, характер и тяжесть совершённого преступления, обстоятельства его совершения, тяжесть нанесённых телесных повреждений, назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. За грубые нарушения требований законодательства, небрежное отношение ответственных должностных лиц к своим функциональным обязанностям, суд в адрес департамента полиции и управления образования вынес частное постановление, — сообщили в пресс-службе суда.Приговор не вступил в законную силу. Четырёхлетний Данил Ахунов пропал со двора дома. Отец ребёнка сказал, что утром 28 декабря 2022 года ненадолго оставил сына возле подъезда дома. Когда вернулся, мальчика уже не было. Поисками занимались полицейские, сотрудники ДЧС, Нацгвардии и волонтёры. Утром 30 декабря стало известно, что мальчика нашли мёртвым. Позже в полиции сказали, что Данила убили и подозреваемый уже задержан — родной отец ребёнка. Данил был одним из тройняшек. Их мать была наркозависимой и отказалась от малышей. Детей воспитывали в доме ребёнка «Умит». Спустя время появился биологический отец и с помощью анализа ДНК доказал, что имеет право их забрать. В семье дети успели побыть всего полтора месяца. Во время судебного разбирательства прокурор сказал, что первого декабря социальные работники увидели на теле тройни синяки и ссадины. Тогда Данил рассказал, что это сделал отец. Но органы опеки и инспекторы по делам несовершеннолетних слишком поздно передали дело в суд.
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...