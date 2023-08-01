Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес приговор Артуру Ахунову за убийство родного сына. Подсудимый свою вину не признал и заявил, что сын несколько раз упал и ударился головой.
— Суд, учитывая общественную опасность, характер и тяжесть совершённого преступления, обстоятельства его совершения, тяжесть нанесённых телесных повреждений, назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы. За грубые нарушения требований законодательства, небрежное отношение ответственных должностных лиц к своим функциональным обязанностям, суд в адрес департамента полиции и управления образования вынес частное постановление, — сообщили в пресс-службе суда.
Приговор не вступил в законную силу. Четырёхлетний Данил Ахунов пропал со двора дома. Отец ребёнка сказал, что утром 28 декабря 2022 года ненадолго оставил сына возле подъезда дома. Когда вернулся, мальчика уже не было. Поисками занимались полицейские, сотрудники ДЧС, Нацгвардии и волонтёры. Утром 30 декабря стало известно, что мальчика нашли мёртвым. Позже в полиции сказали, что Данила убили и подозреваемый уже задержан — родной отец ребёнка. Данил был одним из тройняшек. Их мать была наркозависимой и отказалась от малышей. Детей воспитывали в доме ребёнка «Умит». Спустя время появился биологический отец и с помощью анализа ДНК доказал, что имеет право их забрать. В семье дети успели побыть всего полтора месяца. Во время судебного разбирательства прокурор сказал, что первого декабря социальные работники увидели на теле тройни синяки и ссадины. Тогда Данил рассказал, что это сделал отец. Но органы опеки и инспекторы по делам несовершеннолетних слишком поздно передали дело в суд.