Среди казахстанцев, пострадавших в ДТП в Турции, четверо жителей Атырауской области. Об этом сообщил заместитель акима региона Жасулан Бисембиев в своём Telegram-канале. Трое из них получают лечение в государственной больнице Алании, четвёртый — в клинике Сиде. Один из пациентов находится в реанимации. Состояние троих оценивается как средней степени тяжести.
— Областной акимат и управление здравоохранения находятся в тесном контакте с турецкими врачами, — написал Бисембиев.
ДТП произошло утром 30 июля. Водитель автобуса, перевозивший туристов, на большой скорости въехал в грузовик на светофоре. На месте аварии погибли два человека: водитель — гражданин Турции и гид — гражданка Украины. 12 пострадавших пассажиров доставили в близлежащие больницы. Все они  — граждане Казахстана. Позже один из них скончался в больнице.